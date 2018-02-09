NBA》騎士大洗牌仍是強敵 勇士球星：詹皇還在

詹姆斯。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕爭冠勁旅騎士在交易大限截止前投下震撼彈，將明星控衛湯瑪斯（Isaiah Thomas）為首的6人交易出去，本季陣容幾乎大洗牌。對此，勇士球星「追夢綠」格林（Draymond Green）表示，此舉對騎士大有幫助，並不擔心新陣容的磨合，因為他們還有「詹皇」詹姆斯（LeBron James）坐鎮。

「這真的非常有趣，」格林受訪時談到騎士大動作的交易，他表示，騎士做出對他們有利的決定，未來拭目以待，這是一個全新的團隊，跟以往對戰過的陣容完全不同。

對於騎士季中再次經歷磨合期，格林也指出，他們擁有詹姆斯這樣的球星，他認為外界很多的擔憂都是過慮了，他們將會打出新氣象的。

騎士今天送出I.湯瑪斯與佛萊（Channing Frye ）及一支2018年首輪籤，換湖人兩位年輕好手克拉克森（Jordan Clarkson）及南斯（Larry Nance）。

騎士也把尚伯特（Iman Shumpert）送去國王，又將克羅德（Jae Crowder）和羅斯（Derrick Rose）交易至爵士，換來年輕後衛胡德（Rodney Hood）和國王後衛希爾（George Hill），季前簽來聯手爭冠的老將魏德（Dwyane Wade）被送回老東家熱火，換取第2輪選秀籤。

格林。（美聯社）