高球》圓石灘職業業餘配對賽首日 史崔曼、霍斯勒65桿並列領先

史崔曼。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕美巡賽AT&T圓石灘職業業餘配對賽今天打完第1回合，球王D.強森狀況還不錯，繳出67桿暫時並列第6。史崔曼和霍斯勒同以65桿並列領先。

AT&T圓石灘職業業餘配對賽在3座球場同時舉行，每組職業選手都與業餘名人搭檔參賽，同時也計算個人成績排名。

史崔曼第1回合在Spyglass Hill俱樂部出賽，他打了7個博蒂、無柏忌的好球。他的業餘搭檔是熱愛高爾夫的NFL亞歷桑那紅雀隊外接員費茲葛拉德。

霍斯勒則在圓石灘俱樂部靠著第16和17連續打下博蒂，同樣以7鳥、無柏忌完賽。他在圓石灘最後1洞長洞若能抓鳥，就有機會單獨領先，但他在靠海邊的這洞，開球遇上強風，球偏右飛飛到長草區，第2桿打進球道沙坑，無緣抓鳥。

復出賽場的球王D.強森這回合也在Spyglass Hill出賽，他打下6隻小鳥，只在標準桿3桿的第5洞吞下唯一的柏忌，目前以67桿並列第6。這回合他的搭檔是他的岳父，職業冰球明星葛瑞斯基，但D.強森沒什麼壓力，還算平順完賽。

世界排名第2的朗姆以68桿繳卡，與麥克羅伊等人暫時並列16名。世界排名第3的衛冕者史畢斯表現平平，72桿完賽，目前並列98名。

霍斯勒。（今日美國）