羽球》BWF公布最新排名 世界第10點名戴資穎第3難打

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯（BWF）今分布最新排名，美國選手張蓓雯竄上世界第10，她受訪表示，球后戴資穎是她認為最難打的選手之一。

張蓓雯上週奪印度公開賽冠軍，進帳積分9200，超車印度賽娜（Saina Nehwal），成為世界前10好手。她接受《中國報》採訪表示，自己和頂尖高手仍有差距，並認為當今羽壇最難打的三個人分別是依瑟儂、奧原希望、戴資穎。

「我第一個想到的是泰國的依瑟儂，跟她打，我會覺得很奇怪，」張蓓雯說，第二是日本奧原希望，感覺跟她打很累，第三個則是戴資穎，「她的假動作的確很多，但我在國際賽很久沒有遇到她，今年印度聯賽交手，我雖輸給戴資穎，但當時我不在狀態之中。」

張蓓雯目前還只是美國永久居民，尚未拿到美國國籍，一旦成為美公民，有望代表美國參加2020年東京奧運。

《中國報》詢問她有無機會為「祖國」中國出征，張蓓雯直言不可能，表示自己只是小時候在中國學羽球，13歲就去新加坡，是星國培育她的，「我跟中國羽球隊一點關係都沒有。」

BWF公布女單排名

1 台灣 戴資穎 93839

2 日本 山口茜 84129

3 泰國 依瑟儂 78390

4 印度 辛度 75826

5 西班牙 瑪琳 73587

6 南韓 成池鉉 66875

7 日本 奧原希望 63567

8 中國 陳雨菲 62850

9 中國 何冰嬌 61242

10 美國 張蓓雯 58250（升1名）