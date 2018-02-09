NBA》交易清出薪資空間 湖人目標網羅兩大超級球星

湖人籃球事務總裁魔術強森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人為了挪出薪資空間，今天在交易大限前與騎士進行重磅交易，將板凳暴徒克拉克森（Jordan Clarkson）與灌籃悍將南斯（Larry Nance Jr.）送至騎士，換來明星控衛I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）與前鋒佛萊（Channing Frye）。湖人籃球事務總裁魔術強森（Magic Johnson）表示，湖人未來目標鎖定網羅兩大超級球星。

「如果沒信心，我就不會採取行動了，」魔術強森受訪時表示，這是湖人重建最重要的一步，無論球隊打得多好，但他們已經不在季後賽競爭行列當中，他不想讓球隊一直原地踏步，所以必須跨出這一步。

這筆交易除了讓湖人清出薪資空間外，也拿到騎士2018年受保護的首輪選秀權，湖人未來目標是要網羅兩名超球星，美媒認為所指的應該就是季後將成為自由球員的詹姆斯（LeBron James）和雷霆明星前鋒喬治（Paul George）。

而對於I.湯瑪斯在球隊的定位，魔術強森表示，暫時會頂替鮑爾（Lonzo Ball）的先發控衛位置，不過等他傷癒歸隊後，I.湯瑪斯可能就會回到板凳，魔術強森也強調，自己與，I.湯瑪斯相談甚歡，他認為先發或替補並不重要，並保證新同學會擁有很多的上場時間。

