冬奧》南韓炫「技」 台灣好手直擊選手村

連德安透過手機鏡頭直擊選手村。（台灣三星提供）

〔特派記者卓佳萍／首爾報導〕2018年南韓平昌冬奧開幕式倒數計時，台灣代表隊選手已抵達選手村，其中競速滑冰宋青陽、無舵雪橇連德安兩人透過手機鏡頭，直擊選手村。

不只是生活拍照記錄，科技更幫助選手訓練，台灣三星贊助的選手宋青陽、雪中泰雅飛鷹 連德安，在訓練期間透過一系列產品，如Galaxy Note8、Gear VR、Gear 360和Gear IconX等，為訓練帶來一定程度的成效，成功協助選手及教練團就技術動作分析、檢視細節深化討論，並隨時追蹤、監測體能狀況及調整動作細節，全力衝刺比賽。

宋青陽在選手村內跟吉祥物合影。（台灣三星提供）

目前兩位選手已蓄勢待發，透過手機及Gear 360全景相機的鏡頭，第一手直擊選手村的實況。

三星協助開發的冬奧官方專屬APP已正式上線，全球奧運迷們可以利用APP查詢平昌當地時間、冬奥新聞、賽程、門票、場地資訊、排行榜等，使用者亦可設置其關注的國家、運動項目或是選手等。

2018平昌冬奧官方專屬APP已開放供民眾免費下載，支援 iOS 與 Android智慧型手機，並提供英語、韓文、法語、日文與中文模式。

台灣雪橇選手楊仕勛（左）與俯式冰橇選手江俊弘兩人透過專屬APP追蹤冬奧相關訊息。（台灣三星提供）