LOL》閃電狼團戰擊敗ahq Maple：現在很難靠營運結束遊戲

昨日賽後，閃電狼中路選手Maple接受現場主持人Jessie採訪（取自Garena Live）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》2018 LMS春季賽昨（8）日第二場由閃電狼與ahq的雙強對決，更可看出兩隊在營運厚實底蘊，ahq前兩局使用雙啟封法書傳送拆首塔挾帶預示者再轉中塔的套路，一度讓閃電狼陷入苦戰，前兩局雙方各拿一勝，第三局前中期風向一路被ahq帶著走，但最後一波會戰ahq wako操作的雷茲打到一半就開大烙跑、讓ahq變少打多，反倒被閃電狼打出ACE、直搗主堡，成功拿下關鍵局勝利，取得本季第四勝，ahq則是吞下三連敗。

賽後，閃電狼中路選手Maple接受現場主持人Jessie採訪，首先談到前四週打出四勝零敗的想法，Maple自認雖然打出四連勝，但還有很多需要改進的地方，每個人的操作與後期團戰發揮都是。

談到第三局與ahq打得幾乎中後期經濟落後，Maple自己並不曉得，不過因為AD跟他自己的裝備都已經差不多了，所以沒什麼差，「現在很難靠營運就結束遊戲，你必須在後期團戰發揮好，所以我們現在十分注重每個人在後期團戰的發揮」。

Maple還說，第三局當閃電狼打到快滿裝的時候，就覺得會贏下比賽，因為陣容中有崔絲塔娜，雖然與凱特琳差不多強，但凱特琳後期打團較慢，加上他自己的卡莎碧雅比對面雷茲強，而伊羅旖更是要有閃現才能發揮。

談到本場ahq雙啟封法書的奇招，Maple先是直呼「還滿強的吧」，但他也說從第三局開始，每波ahq人員回家，他們就會堤防對方是不是要準備傳送，所以就把打野叫來下路趕快搶拆塔。不過，這個套路在8.3版本可能就不復見，因為啟封法書即將被削弱，所以過年後的LMS大概也看不太到，有如曇花一現。

至於有很多主播賽評認為閃電狼是不是想把韓援Moojin打造成下一個Karsa？Maple認為兩人的確都喜歡玩刺客角，如雷葛爾及卡力斯，不愛玩坦克，這點滿像的，不過整體來說還是與閃電狼隊伍風格有關。

最後，Maple也向現場粉絲提早拜個早年，祝大家新年快樂。