羽球》孤軍奮戰5年、自費打比賽 她奪首冠感動球迷（影音）

〔體育中心／綜合報導〕代表美國征戰羽球賽場的張蓓雯，在印度公開賽擊敗辛度奪冠，本週排名爬升第10。被稱作「獨行俠」的她，游走中國、新加坡後來到美國，獨自付錢打比賽，苦熬5年，終於看見夢想的曙光。

張蓓雯出生於中國，16歲入籍新加坡，並成為國家隊一員，曾幫球隊拿到東南亞運動會銅牌，卻在2011年疑因跟教練不合，遭新加坡羽總放棄，最後遠赴美國才得以延續羽球生涯。

在羽毛球不興盛的美國，張蓓雯要自己打理一切，自費出國比賽，自己訂機票、飯店，連教練、陪練都沒有。上週印度賽，每局空檔別於辛度有教練在旁指導，張蓓雯只能獨自在場上走來走去，等待比賽開打（見下面影音）。

「你不知道，一個羽球選手要在美國堅持夢想有多難。」現年27歲的張蓓雯如此說道。

今年前的超級賽制，張蓓雯拿過最好成績是亞軍，那是2016年法國賽，當時她有機會趁勢在香港和澳門賽再創佳績，卻因為賽事安排的飯店太貴，兩站要3000美元（約8萬8000台幣），迫使她只能放棄。

「我目前只有器材商贊助，無法參加所有比賽，錢不允許。」張蓓雯說，她不是所有比賽都跟印度賽一樣能取得好成績，一旦打不出成績，費用她都要倒貼，壓力不小。

上週，張蓓雯終於拿下首座國際公開賽冠軍，排名高居美國第一，最快今年就可成為美國公民，非常有機會一圓打奧運的夢想。她說，不後悔離開星國，因為自己個性直，不適合那種打球環境，而她獨自奮鬥5年之久，排名還能維持在世界前10，已獲許多球迷尊敬。

張蓓雯5年來孤軍奮戰。（法新社）

張蓓雯終於拿到首座國際公開賽冠軍。（歐新社）