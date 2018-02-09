OWL》紐約卓越者八勝獨占鰲頭 波士頓反抗者寫下五連勝佳績

紐約卓越者今日擊敗佛羅里達暴動者隊後，以八勝戰績獨居龍頭。

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《鬥陣特攻》職業電競聯賽本（9）日同樣有三場對戰，首場由連勝不止的波士頓反抗者對上費城原子，反抗者再以一次橫掃寫下五連勝；第二場則是紐約卓越者對上佛羅里達暴動者，卓越者同樣橫掃對手，加上第三場的倫敦烈火輸給近況不錯的休士頓法外者，也讓卓越者隊在賽後以八勝一敗獨居龍頭寶座。

首場賽事由費城原子隊對上波士頓反抗者，近期四連勝的反抗者隊持續走高，首局愛西瓦德先是完封對手推車攻勢、以1分取勝；第二局月球殖民地雖然被原子隊逼入延長賽，但仍以4-3取勝，隨後第三局伊利歐斯又以2-0完封對手；最終局垃圾鎮雙方都將推車抵達終點、進入加賽，但時間不夠情況下，原子隊眼看反抗者再以1分之差取勝。最終反抗者隊就以四比零橫掃對手，寫下五連勝佳績。

波士頓反抗者隊以4-0戰勝費城原子隊。（取自Twitch）

第二場由佛羅里達暴動者對上紐約卓越者，首局愛西瓦德卓越者只讓對手拿下一分、拿下首勝；但暴動者隊也在第二局月球殖民地成功逼和，但沒把握住全場最接近勝利的一刻後，卓越者在第三局又以2-0再拿一勝，PINE的麥卡利總是能在伊利歐斯打出亮眼表現。最後一局垃圾鎮以3-2獲勝，卓越者隊全場以三比零大分，拿下本季第八勝。

紐約卓越者以3-0戰勝佛羅里達暴動者。（取自Twitch）

第三場倫敦烈火隊對上休士頓法外者，近期相當不錯的法外者來勢洶洶，前兩局都以2-1戰勝烈火隊，第三局更是拿下2-0小分，賞給烈火隊三個鴨蛋，不甘全場被壓制的烈火隊終於在第四局多拉多混合圖護送推車取得兩小分，攻守交換後再只讓法外者拿到一分，成功以2-1取得本場唯一大分，但法外者隊最終還是以三比一大分取得本季第六勝，戰績並列第三。

休士頓法外者以3-1戰勝倫敦烈火。（取自Twitch）

隨著第一階段賽事即將落幕，前段班戰況激烈，光是六勝三敗的隊伍就高達四隊，分別是休士頓法外者、波士頓反抗者、洛杉磯勇士與首爾王朝。位居龍頭的則是紐約卓越者隊（8W1L）、第二為倫敦烈火（7W2L）。