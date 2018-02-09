鬥陣特攻》黑百合奪命女報到！ 賀新年新增「大城」搶旗模式

黑百合奪命女報到。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕為迎接狗年新春，《鬥陣特攻》即日起至3月6日推出「狗年好運旺」節慶活動，包括競技模式「搶旗」的新地圖「大城」開放，此外更有超過50個全新季節物品，包括黑百合奪命女、青龍法拉、玄武札莉雅與白虎源氏等傳奇造型，都等待玩家來解鎖。

《鬥陣特攻》狗年好運旺限時活動開跑。（暴雪娛樂提供）

全新傳奇造型等玩家解鎖。（暴雪娛樂提供）

南韓軍服麥卡利。（暴雪娛樂提供）

新增泰國古城地圖「大城」並將採搶旗模式，在該模式中，兩隊展開對戰，試圖搶下敵方的旗幟。玩家可以從兩種模式中選擇：搶旗模式與全新的搶旗競技。搶旗競技包含預選賽、實力排名、排行榜、競技點數等，提供更刺激的對戰體驗。

新增泰國古城地圖「大城」並將採搶旗模式。（暴雪娛樂提供）

與往年不同，搶旗模式現在可立即撿拾旗幟，但在旗幟掉落後的5秒內無法拾取。玩家只需要4秒後就能歸還旗幟，且受到傷害不會中斷歸還旗幟。位移、加速和無敵技能都會使旗幟掉落，在拿著旗幟時會改變音樂。平手時會進入殊死戰決定勝負，雙方旗幟會移至地圖中央，先奪得旗幟的隊伍即可獲勝。新規則也將套用在原有的搶旗地圖。

同時，為慶賀狗年新春，「佛心公司」暴雪娛樂自即日起至2月20日，暴雪商店《鬥陣特攻》PC數位版限時優惠全面五折，若是已購買者，更可升級為「《鬥陣特攻》年度最佳遊戲版」，即可獲得多位英雄的啟元造型、十箱經典戰利品以及多個暴雪周邊數位好禮。