NBA》騎士重磅交易震撼聯盟 厄文搖搖頭妙回...（影音）

〔體育中心／綜合報導〕騎士隊在交易截止日前做了重大交易，將平均年齡30.3歲的球員，換成4名平均26.5歲的年輕選手，大幅改變球隊的陣容。塞爾提克後衛厄文（Kyrie Irving）今天被媒體問到此事情表示，「我在波士頓！」

騎士送走I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）、弗萊（Channing Frye）、尚伯特（Iman Shumpert）、克羅德（Jae Crowder）和羅斯（Derrick Rose）、魏德（Dwyane Wade）、加上2018年首輪籤，換來湖人克拉克森（Jordan Clarkson）及南斯（Larry Nance）、爵士後衛胡德（Rodney Hood）、國王後衛希爾（George Hill）。

厄文今天對巫師賽後被媒體問到，「你對克利夫蘭騎士所做的交易有什麼看法？」厄文先是搖搖頭，停頓一會說，「我在波士頓。」；另外，塞爾提克今以110：104擊敗巫師，厄文全場拿下28分、6助攻、5籃板

季前厄文被騎士交易至塞爾提克，他本季繳出場均24.7分、5助攻、3.6籃板，投籃命中率0.486已是生涯7年最佳，在他的帶領下，塞爾提克目前以40勝16敗獨居東部龍頭，領先第三的騎士有7.5場勝差。

厄文。（法新社）

I.湯瑪斯被交易至湖人。（美聯社）