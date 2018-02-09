MLB》陳偉殷力拚新球季 美網站預測只有5勝？

陳偉殷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟新球季將在3月底登場，知名進階數據網站「Baseball Prospectus」預測，把陣中球星大拍賣的馬林魚，新賽季只有66勝，該網站更推估陳偉殷只能拿5勝。

「Baseball Prospectus」預測，上季排在國聯東區第2的馬林魚，新球季的戰績估為66勝96敗，在國東墊底，推測團隊平均打擊率為0.250。該網站推估，陳偉殷先發21場只有9場優質先發，投球局數111局，戰績5勝9敗防禦率4.59，每局被上壘率（WHIP）為1.35。

「Baseball Prospectus」認為，馬林魚新賽季的頭號先發投手為史崔利（Dan Straily），推估他在2018年的成績為9勝14敗防禦率4.59。他去年有著10勝9敗防禦率4.26的表現。

另一棒球網站「Fantasypros」則預測，陳偉殷只會先發11場，戰績5勝5敗防禦率4.22，投球局數86.1局，局被上壘率為1.30。

陳偉殷去年因傷所苦，出賽9場有5場先發，戰績2勝1敗，防禦率3.82，每局被上壘率1.03。而馬林魚將在美國時間2月13日展開春訓。

陳偉殷。（資料照，今日美國）