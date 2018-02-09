排球》Jump On奮力以跳 企排挑戰賽門票開賣

106年企業十三年甲級男女排球聯賽挑戰賽，首戰將於3/3（六）、3/4（日）於新莊體育館正式點燃戰火。圖為106年企業男女排球聯賽舉行新球衣發表會，示意圖。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕106年企業十三年甲級男女排球聯賽挑戰賽，首戰將於3/3（六）、3/4（日）於新莊體育館正式點燃戰火，最後決賽將於3/17（六）於屏東縣立體育館角逐本年度挑戰賽的男、女子組冠軍。

由於本次挑戰賽首次採用售票方式進行，為了增加民眾購票的便利性，特別與7-11 ibon攜手合作，於本週六（2/10）中午12:00開放購票，民眾可至全台7-11 ibon機台購買票卷，購票期間截至該場比賽前一天24:00為止，全票票價NT$150元，而為鼓勵學生球迷進場觀賽，只要出示學生證，即可享學生票NT$100元優惠進場。

中華民國排球協會理事長王貴賢表示：「今年是企業甲級男女排球聯賽邁入第13個年頭，主打Jump On奮力以跳，期待球員在場上都能奮力拚出好球。協會秉持著回饋球員的精神，本次售票所得金額將依名次頒發給冠、亞軍球隊，期待球迷朋友一同進場為喜愛的球隊及球員們加油、打氣！」

下半季例行賽激戰連連，多場比賽歷經五局大戰後才分出勝負，激烈戰況有望延燒到挑戰賽，而最終榮耀獎落誰家。

例行賽倒數兩週，前四名隊伍將獲得挑戰賽參賽資格，競賽方式為首輪採單淘汰賽制，勝者將晉級3/4（日）、3/17（六）冠軍戰，屆時將採3戰2勝賽制，累積達2勝者即為挑戰賽冠軍。

3/3（六）及3/4（日）門票為全日票，3/17（六）則分為上、下午場次，下午場需視比賽戰果決定是否進行，若確定開打，將於3/17（六）下午三點半開放現場售票。

主辦單位於三天比賽期間亦有安排九宮格大挑戰等中場活動，在此邀請球迷們一同來挑戰，爭奪詢問度超高的紀念小球、桌曆、應援T-shirt等獎品。週邊商品也將持續於蝦皮商城與現場販售，詳細請點此。