NBA》滿意騎士新陣容 詹皇：我負責統領大家

詹姆斯滿意球隊新戰力。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕騎士昨完成多筆交易大幅更換陣容，領袖「詹皇」詹姆斯（LeBron James）對於補強感到滿意，強調統合新戰力、讓全隊盡快上軌道就是自己職責所在，對離開的6位球員也獻上最大祝福。

「我覺得我們球隊變得更年輕、更敏捷活躍了，也補了一些射手進來，就看看磨合的怎麼樣吧，我很喜歡這次補進來的傢伙。」詹姆斯說，此次騎士送走6位球員和2支選秀籤，補進3名後衛和1名前鋒。

「讓這些傢伙盡快融入是我的職責所在，我知道教練團和總教練也會這樣做，但我的工作就是要讓湊和這些傢伙，讓球隊能夠達到目標。」詹姆斯說，表示自己很期待新戰力加入，稱讚4位球員都是聰明的傢伙，一起合作想必很有趣。

而談到一口氣有6位隊友離開，詹姆斯坦言失去隊友總是很難熬，交易大限對於每個人來說都是艱難時刻，「我也希望事情能夠比原本更好，絕對給這6個傢伙最大的祝福。」詹姆斯說，並祝福只在騎士待了半季、甫傷癒復出的I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）早日重回顛峰，因為養傷7個月非常艱辛。

至於好兄弟魏德（Dwyane Wade）如願重返老東家熱火，詹姆斯笑說離別一點也不難過，反而為魏德感到開心，因為兄弟早該回家、是最好的安排，「完全不難過啊，我們兩個都在聯盟打拚15年了，都知道在商言商，更重要的是，我們隨時都能見到彼此，所以，快滾吧魏德！」詹姆斯笑說。

詹姆斯樂見兄弟魏德重返熱火。（資料照，法新社）