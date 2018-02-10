NBA》七六人難逃狀元魔咒？ 佛爾茲肩傷可能整季報銷

七六人兩位狀元都遭遇傷勢麻煩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人的「狀元魔咒」恐再次發威，總管B.柯蘭吉洛（Bryan Colangelo）今受訪時透露，上季狀元佛爾茲（Markelle Fultz）肩傷未癒仍在調整，目前沒有歸隊時間表，有可能本季都無法回歸。

「他有可能很快就歸隊，但也有可能今年都沒得打了，我沒辦法回答這個問題，因為我們也不知道答案是什麼。」總管B.柯蘭吉洛說，隨後證實佛爾茲為了解決肩部肌肉不平衡的問題，正在調整投籃姿勢。

「他正在重新訓練投籃的動作機制，調整肌肉的動作模式，所有東西都重頭來過，有很多東西都是未知，我們跟醫療團隊目前知道的就這麼多，沒有歸隊時間表。」總管B.柯蘭吉洛解釋，透露目前佛爾茲正進行有限度的籃球活動，只能在禁區範圍內投籃。

19歲的佛爾茲去年以狀元之姿加盟七六人，但只出賽4場就因肩傷無限期關機，若本季真的無法再出賽，簽約後首年僅打4場將是史上第五少，因為在他之前有四位狀元簽約後第一年完全沒有出賽，分別是隊友西蒙斯（Ben Simmons）、葛瑞芬（Blake Griffin）、歐登（Greg Oden）和羅賓森（David Robinson）。

佛爾茲表示，遭遇傷勢麻煩會讓他用更棒的狀態回到球場，談到得因此調整投籃姿勢，佛爾茲則說：「全部都要重頭學起，是一段很長的旅程，我會挺過去的，我希望能盡快回場比賽。」

佛爾茲有可能本季都無法再出賽。（資料照，美聯社）