冬奧》韓媒這樣介紹我國進場 美國博士候選人笑了

平昌冬奧昨晚開幕，台灣代表團由連德安擔任掌旗官，第76順位進場。（特派記者卓佳萍攝）

〔體育中心／綜合報導〕2018年平昌冬奧開幕式昨在平昌奧林匹克體育場登場，我國第76順位進場，雖然相關工作人員舉著「中華台北」字牌，但有眼尖的美國網友發現，南韓電視台直接用「타이완（台灣）」介紹我國。

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一名在南韓做研究的博士候選人湯森（Patrick Thomsen），在推特貼上南韓電視台的字幕，留言寫道，「有人暗著來！他們宣布中華台北入場，但南韓電視台用韓文在螢幕上秀出『台灣』，哈哈哈」

近年來不少外國人意識到兩岸問題，像是日本民間自發活動盼我國以「台灣」名稱參加2020東京奧運，而前奧運選手紀政領銜提案的「2020東京奧運台灣正名公投」，日前已將4488份連署書送交中選會。