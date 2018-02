冬奧》韓媒這樣介紹我國進場 美國博士候選人笑了

平昌冬奧昨晚開幕,台灣代表團由連德安擔任掌旗官,第76順位進場。(特派記者卓佳萍攝)

〔體育中心/綜合報導〕2018年平昌冬奧開幕式昨在平昌奧林匹克體育場登場,我國第76順位進場,雖然相關工作人員舉著「中華台北」字牌,但有眼尖的美國網友發現,南韓電視台直接用「타이완(台灣)」介紹我國。

一名在南韓做研究的博士候選人湯森(Patrick Thomsen),在推特貼上南韓電視台的字幕,留言寫道,「有人暗著來!他們宣布中華台北入場,但南韓電視台用韓文在螢幕上秀出『台灣』,哈哈哈」

近年來不少外國人意識到兩岸問題,像是日本民間自發活動盼我國以「台灣」名稱參加2020東京奧運,而前奧運選手紀政領銜提案的「2020東京奧運台灣正名公投」,日前已將4488份連署書送交中選會。

Oh shady. They were announced as Chinese Taipei but the Korean television station put up the name "Taiwan" on the screen in Korean hahaha #PyeongChang2018 pic.twitter.com/dnaDIxuMGl