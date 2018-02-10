NBA》幹籃哥對決老東家吞首敗 活塞終止五連勝

葛瑞芬在主場迎戰前東家失利。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕活塞在「幹籃哥」葛瑞芬（Blake Griffin）加入後拉出五連勝高潮，排名躍升到東部第9，今天葛瑞芬在主場迎戰老東家快艇，雖然全隊有6人得分上雙，仍不敵快艇最強板凳L.威廉斯（Lou Williams），終場快艇以108：95獲勝，葛瑞芬也吞下在活塞的首敗。

中場活塞有4分領先，第三節S.強森（Stanley Johnson）、卓蒙德（Andre Drummond）、布拉克（Reggie Bullock）都有分數進帳，快艇哈里斯（Tobias Harris）及時投進三分球扳平比數，不過葛瑞芬挺身而出，切入上籃得分還要到犯規，加上托利佛（Anthony Tolliver）三分彈，活塞帶著3分領先進入末節。

末節快艇砲火沒停，L.威廉斯先是騎馬射箭，又接著飆進三分球，哈瑞爾（Montrezl Harrell）兩罰全中超前比數，活塞托利佛也站上罰球線緊咬比數，不過最後五分鐘快艇哈瑞爾、A.瑞佛斯（Austin Rivers）、D.喬丹（DeAndre Jordan）接連得分攻下一波6：0拉開分差，最後順利獲勝。

活塞末節手感熄火，全隊僅攻下15分，本場比賽焦點葛瑞芬出手4次僅1中，首次迎戰老東家就吞下在活塞的首敗，賽後他並沒有與老隊友寒暄一番，反而馬上下場走進休息室。

此役快艇由L.威廉斯攻下全場最高26分、6助攻，助球隊搶下三連勝。活塞葛瑞芬進帳19分、8籃板、6助攻，與布拉克並列全隊最高分。

（美聯社）