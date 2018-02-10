NBA》關鍵時刻不手軟 歐拉迪波飆分力克綠衫軍

歐拉迪波。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今天背靠背，主場迎戰溜馬。印第安納在一哥歐拉迪波（Victor Oladipo）狂轟35分的表現下，成功在關鍵時刻守住領先，以97：91力克東部霸主塞爾提克，成功踢館波士頓。

首節溜馬進攻火力旺盛，屢次進攻都順利拿下分數，第一節打完溜馬30：16領先地主14分。次節塞爾提克進攻依然當機，反觀溜馬在歐拉迪波的帶領下，持續將分差拉大。半場結束溜馬以59：38領先對手。

下半場綠衫軍終於回神，在厄文（Kyrie Irving）、J.布朗（Jaylen Brown）以及哈佛德（Al Horford）三人聯手追分下，塞爾提克單節打出34：17的高潮，將分差追到4分。決勝節在雙方展現防守的強度，隨後比賽陷入膠著。關鍵時刻歐拉迪波連拿4分，將優勢擴大到6分，隨後穩住局面穩穩投進罰球，溜馬順利以97：91擊敗對手，避免了對戰3連敗。

溜馬歐拉迪波攻下35分10籃板5抄截、M.透納（Myles Turner）19分7籃板2火鍋、T.楊恩（Thaddeus Young）13分14籃板；塞爾提克厄文21分2籃板5助攻、J.布朗16分、哈佛德10分8籃板4助攻3火鍋。