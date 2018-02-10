NBA》不滿沃克遞補明星賽 西蒙斯在推特怒翻白眼

西蒙斯不滿聯盟選人標準。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年季中傷情不斷，多位球星相繼因傷辭退明星賽，但表現火燙的七六人新星西蒙斯（Ben Simmons）始終無緣遞補，讓西蒙斯對聯盟的選人標準相當失望，怒喊「我的數據會說話」為自己抱不平，並在推特抒發悲憤情緒。

菜鳥年表現大爆發、是本季新人王大熱門的西蒙斯，在球迷票選中高居東部後衛第三高票，然而總教練選了沃爾（John Wall）、畢爾（Bradley Beal）、歐拉迪波（Victor Oladipo）和羅利（Kyle Lowry）進入替補名單，讓西蒙斯首度錯過明星賽機會。

然而沃爾（John Wall）、洛夫（Kevin Love）相繼因傷退賽，聯盟選擇由活塞中鋒卓蒙德（Andre Drummond）和熱火後衛卓吉奇（Goran Dragic）遞補。隨後尼克球星「KP」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）也因膝傷球季報銷、無緣明星賽，將再次由聯盟選出遞補人選。

七六人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）率先出聲挺兄弟，呼籲聯盟選西蒙斯遞補參加明星賽，別老犯相同的錯，因為西蒙斯今年表現猛得像頭野獸，獲得明星賽榮耀是理所當然。然而聯盟最終選了黃蜂後衛沃克（Kemba Walker）遞補KP。

沃克遞補KP，連兩年入選明星賽（資料照，美聯社）

得知自己再度落選，讓西蒙斯相當難以接受，對著記者表示：「我真的是再也不知道什麼叫明星球員了，如果用戰績勝敗來挑，選卓吉奇當然沒錯，但這次你選了Kemba？他們隊的戰績可是遠遠輸我們7場耶！」西蒙斯所屬的七六人目前排名東部第八，沃克母隊黃蜂則排第十、落後七六人5場勝差。

西蒙斯隨後用個人數據強力為自己抱不平，憤憤說道：「結果怎樣就怎樣吧，我的表現數據不會騙人！」西蒙斯本季至今場均16.6分7.8籃板7.2助攻、命中率高達5成29，沃克場均23.0分3.8籃板5.4助攻、命中率4成13，抄截、阻攻也是西蒙斯更為出色。

球隊戰績、個人數據表現都更略勝一籌的西蒙斯，恐無緣成為自2011年球季葛瑞芬（Blake Griffin）後，聯盟首位在菜鳥年就入選明星賽的球員，西蒙斯在屢屢遞補失利後，決定將所有悶氣拋諸腦後，在推特發文抒發滿腔悲憤。