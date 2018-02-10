NBA》閃電俠回來了！ 魏德獲全場英雄式歡迎（影音）

FLASH IS BACK HOME!



Heat Nation gives Dwayne Wade a warm welcome!#HEATCulture



: #NBALeaguePass pic.twitter.com/5Ob3LkVNhD — NBA （@NBA） 2018年2月10日

〔體育中心／綜合報導〕昔日球隊靈魂「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）昨被騎士交易回熱火，有機會如願在老東家退休，今對公鹿首節就替補上場，受到全場球迷起立鼓掌的英雄式歡迎。

生涯前13季全奉獻給熱火、帶領球隊拿下3座冠軍的魏德，昨被騎士交易回到熱火，確定如願重返邁阿密後，魏德感動興奮之餘，也馬上向熱火總教練請纓上陣，堅定表示想在對公鹿的比賽馬上上場，因為他很想念熱火的隊友，隊友一定也很想念他。

回到最熟悉的邁阿密主場，魏德顯得十分興奮難耐，而總教練也讓他如願上場，首節就安排魏德替補上陣，從魏德在場邊脫T恤準備上場開始，全場已響起如雷轟動的掌聲與喝采，球迷們紛紛起立鼓掌，用英雄式的吶喊迎接魏德歸隊。

魏德迅速砍進歸隊後第一顆三分球，主播激動吶喊：「是魏德！他回來了！」，全場球迷也再度沸騰，抱以如雷掌聲與歡呼熱烈喝采，魏德以飛吻指天回應，隨後更與隊友流暢搭配，多次完成空中接力灌籃，熱火最終以91：85擊敗公鹿，魏德上場22分鐘6投1中僅拿3分，籃板、助攻、抄截、阻攻各2。

Just like old times...Dwyane Wade is dishing out alley-oop dimes in Wade County!#HeatCulture



: #NBALeaguePass pic.twitter.com/AXDqxHrYwp — NBA （@NBA） 2018年2月10日

魏德如願重返邁阿密。（資料照，美聯社）

魏德受到球迷英雄式歡迎。（資料照，美聯社）