NBA》閃電俠回來了！ 魏德獲全場英雄式歡迎（影音）

FLASH IS BACK HOME! Heat Nation gives Dwayne Wade a warm welcome! #HEATCulture : #NBALeaguePass pic.twitter.com/5Ob3LkVNhD

〔體育中心/綜合報導〕昔日球隊靈魂「閃電俠」魏德(Dwyane Wade)昨被騎士交易回熱火,有機會如願在老東家退休,今對公鹿首節就替補上場,受到全場球迷起立鼓掌的英雄式歡迎。

生涯前13季全奉獻給熱火、帶領球隊拿下3座冠軍的魏德,昨被騎士交易回到熱火,確定如願重返邁阿密後,魏德感動興奮之餘,也馬上向熱火總教練請纓上陣,堅定表示想在對公鹿的比賽馬上上場,因為他很想念熱火的隊友,隊友一定也很想念他。

回到最熟悉的邁阿密主場,魏德顯得十分興奮難耐,而總教練也讓他如願上場,首節就安排魏德替補上陣,從魏德在場邊脫T恤準備上場開始,全場已響起如雷轟動的掌聲與喝采,球迷們紛紛起立鼓掌,用英雄式的吶喊迎接魏德歸隊。

魏德迅速砍進歸隊後第一顆三分球,主播激動吶喊:「是魏德!他回來了!」,全場球迷也再度沸騰,抱以如雷掌聲與歡呼熱烈喝采,魏德以飛吻指天回應,隨後更與隊友流暢搭配,多次完成空中接力灌籃,熱火最終以91:85擊敗公鹿,魏德上場22分鐘6投1中僅拿3分,籃板、助攻、抄截、阻攻各2。

Just like old times...Dwyane Wade is dishing out alley-oop dimes in Wade County!#HeatCulture



: #NBALeaguePass pic.twitter.com/AXDqxHrYwp