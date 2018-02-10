NBA》永生難忘！ 台灣球迷與卡特合作空中接力灌籃（影音）

2018/02/10 15:09

〔體育中心／綜合報導〕41歲老飛人卡特（Vince Carter）本季轉戰國王，有位台灣球迷千里迢迢飛往美國，只為親眼一睹卡特身影，結果不但幸運圓夢，還與卡特合作完成一次永生難忘的空中接力灌籃。

國王隊今在推特上傳一段影片，有位來自台灣的球迷遠赴美國看球，一口氣買了四場比賽的門票，在場邊高舉看板希望能與偶像卡特合照，結果系列賽最後一場比賽喜獲球團邀請，成功與偶像卡特見面。

國王球團在四連戰最後一場送上超大驚喜，邀請這位台灣球迷進場參與卡特的賽前熱身，卡特不僅拍照、簽名一次滿足，邀請球迷協助他投籃熱身，最後還讓球迷拋球給他，合力完成一次空中接力灌籃。

幸運圓夢的台灣球迷表示，自己從2001年開始就是卡特球迷，為了一睹偶像丰采，搭13小時的飛機橫跨6500英哩，包了主場四連戰的門票，只盼能與偶像卡特拍照，結果意外收到球團的超大驚喜，讓他直呼：「我無法用言語形容，這一切真是太令人難以置信了，很榮幸能夠與卡特見面。」

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