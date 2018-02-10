NBA》拉文末節全能表現、關鍵三罰全進 公牛險勝灰狼止敗

拉文（右二）切入。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕公牛今在自家主場迎戰灰狼，後衛拉文（Zach LaVine）在末節拉鋸戰挺身而出，單節攻下15分，包含最後18秒關鍵三罰全中，灰狼巴特勒（Jimmy Butler）拿下全場最高38分，不過末節施展不開，最後公牛以114：113一分之差終止七連敗。

巴特勒、拉文去年遭公牛、灰狼交易，今天兩人將面對前東家也是一大話題。賽前公牛還播放巴特勒及吉布森（Taj Gibson）在公牛的精彩片段讓球迷回味，兩位球員上場也獲得公牛球迷熱烈掌聲。

次節開始灰狼多點開花，巴特勒先是要到犯規兩罰全中，接著切入上籃、三分球樣樣行，率隊在中場領先10分。下半場公牛手敢回穩，拉文上籃、馬卡南（Lauri Markkanen）三分球、J.葛蘭特（Jerian Grant）都有得分，助隊打出一波13：0攻勢扳平戰局。

拉文（左）、巴特勒（右）各自飆分。（法新社）

末節雙方比數糾纏，數度互換領先，形成拉鋸戰，巴特勒後撤步跳投得分，灰狼一度有5分領先，波提斯（Bobby Portis）又連得4分追上，灰狼湯斯（Karl-Anthony Towns）也馬上回敬4分，雙方一來一往互不相讓。

最後一分鐘拉文先是找到空檔切入灌籃，接著射進三分彈再度扳平比數，隨後巴特勒在中距離得分，灰狼有2分領先，不過最後18秒巴特勒在三分線外發生要命犯規，送拉文上罰球線，並且三罰全中，逆轉戰局。

此役拉文攻下35分、5籃板，R.羅培茲（Robin Lopez）也進帳19分，助隊止敗。灰狼巴特勒繳出全場最高38分、7籃板、8助攻，仍不敵公牛。

巴特勒（左）與前隊友R.羅培茲（右）寒暄。（法新社）