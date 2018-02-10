LOL》七小時馬拉松戰役 Team Afro擊敗ahq本季開胡

賽後，後兩局都奪下MVP的AFR AD韓援Dalka接受現場主持人Jessie採訪。（取自Garena Live）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》2018 LMS春季賽昨（9）日原預計進行兩場賽事，卻因現場設備多次故障，使得第二場對戰延賽，首場ahq v.s. Team Afro（AFR）前後打了7小時之久，在這場馬拉松戰役中，AFR輸掉第一局，雙方隨即因電競館網路斷線問題休息了近三小時後，才進行第二場對戰，原本開局較旺的ahq手感似乎冷卻，也讓AFR抓到反攻契機，連趕兩局，最終成功以2-1拿下本季第一勝，更賞給ahq四連敗。

昨日這場比賽可說是狀況連連，ahq v.s. Team Afro首局比賽先是一次AFR打野選手EPIC的嘉文四世因無法搭上隊友CooN雷茲開大的「車」，現場暫停將近半小時；第二次更為離譜，在第二局剛開始不久，電競館現場轉播設備斷線，這一修就是將近三小時，也讓第二場對決組合以延賽處理；第三局開局不久Afro再因設備問題喊了一次暫停，這次同樣維修半小時之久，也讓這個組合打了七小時。

這場勝利可說是AFR本季首勝，目前戰績一勝三敗更是超越ahq一勝四敗戰績，一舉來到第六名席次。賽後，後兩局都奪下MVP的AFR AD韓援Dalka接受現場主持人Jessie採訪，首先談到他自己的名稱由來，Dalka表示因為他自己很喜歡玩「卡力斯」這個英雄，想要成為「達」人的「卡」利斯，便有了這個名字。

接著，Dalka也談到雖然AFR處於三連敗，但隊員還是常常一起鼓勵，說「還有一場比賽，一定要把它拿下來」；YO教練也給他們非常多的鼓勵，也做了非常多的分析，更告訴他們「下路一定可以贏」，所以下路一定要在這場比賽打出破口，說他們一定可以做到。

比賽因三次設備問題打了七小時之久，過程中如何維持自己狀態？Dalka說：「越是在逆境之中就越是要告訴自己，我一定要更加努力，準備好自己的心態、一直給自己武裝」。

談到這場勝利，Dalka心情溢於言表，只說「心情真的真的太好了，沒什麼好說的，就是太好了」。被問到BP問題，Dalka表示，第二局選角因為非常想要在BP壓制對線英雄，盡可能選自己最有自信的角色，原本是要選崔絲塔娜，但他覺得很有自信，所以就選了克黎絲妲。

Dalka在第二局以克黎絲妲拿下單局MVP，也帶動起隊伍攻勢。（取自Garena Live）

AFR開季首戰對上閃電狼，與Dalka對線的Betty更是成為他印象最深刻的選手，直呼Betty在台灣是非常有名氣的選手，很希望能再對上Betty，「這一次我一定可以贏過他」。

最後，Dalka在鏡頭前也向父母表達感謝之意：「首先是我的父母非常支持我，即便我說我要去海外，也一直給我很多的鼓勵跟支持，所以終於拿下這場勝利，也很想跟父母分享這份喜悅、非常想要跟父母說這個好消息與謝謝」。