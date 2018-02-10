韓職》李大浩來台春訓 年收入抵中職一隊薪資

韓國職棒樂天巨人春訓，球員李大浩。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕韓職樂天巨人一、二軍選手，今年來到高雄國慶青埔球場春訓，陣中球星身價非凡，以李大浩為例，去年和樂天簽下4年總值150億韓元巨型合約，約台幣4億412萬元，平均年領台幣1億103萬元，是韓職史上最高薪球員，差不多等於中職一隊的團隊薪資。

樂天巨人明星外野手孫兒葉，去年原本有意挑戰大聯盟，後來與老東家簽下4年總值98億韓元大約，約台幣2億6402萬元，平均年領台幣6600萬元，是王柏融年薪台幣600萬元的11倍。

另一名明星外野手閔炳憲，去年透過FA自由球員制度從斗山熊轉戰樂天，拿到4年總值80億韓元合約，約台幣2億1553萬元，平均年領台幣5388萬元，是中職最高薪球員林智勝年薪台幣1440萬元的近4倍。

樂天守護神孫勝洛，去年是韓職救援王，是韓職4屆救援王得主，原本效力耐克森英雄的他，2015年底樂天以4年60億韓元合約網羅，約台幣1億6165萬元，等於年領台幣4041萬元，是中職最高薪投手鄭凱文年新台幣720萬元的5.6倍。

另外，樂天洋投Brooks Raleys年薪117萬美元、Felix Doubront 年薪100萬美元，洋砲Andy Burns 年薪73萬美元，3人加起來合計290萬美元，約台幣8500萬元，已超過中職4隊所有洋將薪資總和。

換句話說，光是李大浩、孫兒葉、閔炳憲、孫勝洛和3洋投，這7人平均年收入就高達台幣3億4632萬元，幾乎可抵中職3隊的團隊薪資。

韓國職棒樂天巨人春訓，球員李大浩。（記者黃志源攝）