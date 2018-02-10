王維中轉戰韓職 李大浩很期待與他對決

韓國職棒樂天巨人春訓，球員李大浩。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕韓職樂天巨人一軍選手首度來台春訓，陣中最知名球員就屬35歲一壘重砲李大浩，平均年領台幣1億元左右，身價驚人，他說，台灣的練球環境很好，他感到滿意。

李大浩2001至2011年效力樂天巨人，其中2006、2010年他都是打擊三冠王，並奪2010年度MVP，2012年轉戰日職歐力士，2014年來到軟銀鷹，隔年曾拿下日本大賽MVP，2016年赴美挑戰大聯盟，加盟西雅圖水手。

李大浩表示，在亞洲，他覺得自己的力量已經很大了，到了美國才發現，力量比他的打者還有很多；李大浩建議赴美挑戰大聯盟的亞洲打者，一定要把身體練得更強壯。

旅美生涯1年就結束，去年李大浩決定回韓職發展，與和樂天簽下4年總值150億韓元巨型合約，約台幣4億412萬元，平均年領台幣1億103萬元，是韓職史上最高薪球員。

當初決定回到韓職打球，李大浩說，因為想念樂天球迷，加上自己年紀大了，才決定回來。上一次樂天奪冠已是1992年，李大浩表示，希望能幫球隊拿到冠軍。

今年台灣左投王維中加盟NC恐龍，有機會和李大浩在韓職戰場投打對決，李大浩表示，有聽說王維中要來打韓職，雖然不是很了解他的實力，不過情蒐都會提供資料，他會研究並做好準備，很期待與他對決。

李大浩。（記者黃志源攝）

李大浩。（記者黃志源攝）

李大浩。（記者黃志源攝）

李大浩與球迷合照。（記者黃志源攝）