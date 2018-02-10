韓職》安打製造機孫兒葉 盛讚台灣春訓基地

孫兒葉。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕韓職樂天巨人一軍來台春訓，其中明星外野手孫兒葉身價驚人，原本去年球季結束他計畫挑戰大聯盟，最終決定留在原隊，並簽下4年總值98億韓元大約，約台幣2億6402萬元，平均年領台幣6600萬元。

中斷「美」夢，孫兒葉解釋，他在樂天這幾年，球隊都沒能奪冠，他想留在樂天並幫助球隊拿到冠軍，去年樂天第3名，今年經過補強後，期待奪冠；樂天1984、1992年曾兩度奪冠，已20多年沒奪冠，孫兒葉是在2007年加盟樂天，曾拿下3座韓職打擊王，為2013、2017年經典賽南韓國手。

今年孫兒葉在韓職有機會對決台灣左投王維中，孫兒葉說，他知道王維中要來韓職發展，也了解王維中球速快，等例行賽開打，看過情蒐資料再想如何應對。

孫兒葉身高僅170公分出頭，身材條件不算好，卻是韓職相當知名的安打製造機，去年甚至單季敲出20轟，外帶25盜，打跑守俱佳，他說，「從小就知道自己身體條件不好，所以他花了很多時間和功夫去研究，發展合適的打擊姿勢和擊球方式。」

曾在國際賽多次與台灣隊對壘，孫兒葉認為，台灣打者力量大，打擊實力好，他看了也會做為參考，這次來台覺得這邊的訓練環境和天氣都很好。

韓國職棒樂天巨人春訓，孫兒葉盛讚台灣春訓基地。（記者黃志源攝）

孫兒葉盛讚台灣春訓基地。（記者黃志源攝）

孫兒葉。（記者黃志源攝）

韓國職棒樂天巨人來高雄春訓。（記者黃志源攝）

