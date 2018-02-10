MLB》開季25人名單 官網看好陳偉殷、胡智為在大聯盟

官網預測陳偉殷和胡智為開季將從大聯盟出發。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓不到兩週就要展開，大聯盟官網今天預測各隊開季25人名單，看好效力馬林魚台灣旅美投手陳偉殷將搶下先發輪值，而光芒投手胡智為將會在牛棚有一席之地，預期將有2名台灣球員開季將從大聯盟出發。

大聯盟官網看好陳偉殷和胡智為開季將從大聯盟出發，陳偉殷去年飽受左手肘韌帶傷勢所擾，僅出賽9場，創生涯新低，而官網預測他能搶下第5號先發位置，不過一切都要取決他的身體狀況，如果他不能出賽的話，球團可能就會把農場排名第3的大物新秀艾爾坎塔拉（Sandy Alcantara）給拉上來，而前4號先發分別是史崔利（Dan Straily）、伍雷納（Jose Urena）、康利（Adam Conley）和彼特斯（Dillon Peters）。

胡智為則被預測將會是牛棚投手群的一員，他去年首度升上大聯盟，從先發轉往後援，出賽6場戰績1勝1敗，防禦率2.70，表現不算太差，不過光芒今以1年合約簽下救援投手羅默（Sergio Romo），將成為胡智為的強力競爭者。

今年將有7位台灣球員確定參加大聯盟春訓，包括40人名單內的馬林魚左投陳偉殷、光芒投手胡智為、小熊投手曾仁和、紅襪野手林子偉、印地安人野手張育成和海盜捕手張進德，還有日前加盟道奇的投手李振昌。