OWL》達拉斯燃火隊力圖振作 擊敗洛杉磯角鬥士奪本季第三勝

達拉斯燃火隊在第一階段最後賽程谷底反彈，拿下二連勝。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《鬥陣特攻》職業電競聯賽今（10）日進入第一階段最後兩日賽程，首場由洛杉磯角鬥士對上達拉斯燃火，曾被譽為「西方第一」的燃火隊力圖振作，成功以3-1打敗角鬥士，在第一階段留下三勝七敗表現；第二場首爾王朝一度被後段班的舊金山閃擊逼到1-2落後，所幸連勝兩局，還是在加賽收下勝利；第三場由本季一勝未得的上海龍之隊對上洛杉磯勇士，但還是被勇士隊以橫掃坐收，苦吞十連敗。

首場由洛杉磯角鬥士對上達拉斯燃火，力求二連勝的燃火隊首局展現銅牆鐵壁，讓角鬥士在愛西瓦德1分未得，攻守交換後輕鬆以1分取勝，第二局阿努比斯神廟雙方打到延長賽，燃火隊再以3-2獲勝；第三局綠洲城燃火隊「火上加油」，賞給對方一顆鴨蛋，直到最後一局多拉多混合圖，角鬥士才以3-0拿下全場唯一一分，最終燃火隊就以三比一大分，奪下本季第三勝，結束第一階段賽事。

達拉斯燃火隊隊以3-1打敗洛杉磯角鬥士。（取自Twitch）

第二場首爾王朝對上舊金山閃擊隊，本場只要一方得分、另一方下一局就會拿回來，因此前四局呈現二比二局面，雙方進入加賽圖灕江天塔，這次王朝隊不演了，直接在前兩回合據點圖以2-0完封對手，最終就以三比二大分收下本季第七勝，但由於對戰數據較不理想，將無緣晉級第一階段準決賽。

首爾王朝隊以3-2打敗舊金山閃擊。（取自Twitch）

第三場由洛杉磯勇士隊上上海龍之隊，勇士隊努力拚第一階段準決賽前三資格，打起來格外兇猛，全場只有首局努巴尼被龍之隊逼到延長，但還是以5-3獲勝；緊接著第二局阿努比斯神廟打出2-1、拿下第二勝後，第三及第四局連賞對方兩顆鴨蛋，最終就以四比零拿下本季第七勝。

洛杉磯勇士隊以4-0完封上海龍之隊。（取自Twitch）

第一階段賽程只剩明日最後一天，但準決賽只有前三名可參加，前段班仍在捉對廝殺，目前只有第一名的紐約卓越者以八勝穩獲資格，從第二名開始的倫敦烈火、洛杉磯勇士、休士頓法外者與波士頓反抗者都還有機會爭奪第二三名席次，除勇士隊外，其他三隊明日都還有賽程，排名還得視對戰結果而定，另外首爾王朝則是因為進階數據（小分25勝-16敗-2和局）相對不理想，失去參賽資格。

10日賽後排名（取自OWL）