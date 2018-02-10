韓職》樂天巨人春訓基地 總場管是前興農牛球員

高雄三民高中選手協助整理場地。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕韓職樂天一軍來台春訓，春訓基地在高雄國慶青埔球場，背後有一群無名英雄，就是前職棒球員黃光永和8名三民高中棒球隊選手。

黃光永2009至2011年效力興農牛，後來轉任興農、義大和富邦教練、管理，去年3月他離開富邦，來到國慶運動行銷公司，擔任高雄國慶青埔球場總場館，負責場地和相關設施維護。

黃光永表示，之前義大讓他參與訓練基地燕巢球場的開發整理工作，有了這一層經驗，後來義大與韓職二軍球隊打熱身賽，國慶公司高層就希望他來工作，負責維護營運高雄國慶青埔球場，去年3月到職。

黃光永說，維護球場的工作雖然辛苦，不過這次韓職一軍球隊來台，對他而言也是學習，例如球隊向他反映有哪些地方可以改善，他就試著努力去改善解決。黃光永認為，現在台灣練習用球場愈來愈好，相信之後有更多韓職一軍球隊來台春訓，創造更多春訓財。

樂天一軍來台春訓，在國慶青埔A、B兩個球場練習，黃光永特別找了8位三民高中選手協助場地整理。黃光永說，「樂天教練有反應說，之前到美國和日本都沒有專人整理場地，都要靠選手和教練，但台灣服務很好，有好幾人在場邊幫忙，對他們訓練工作幫助很大。」

高雄三民高中選手協助整理場地。（記者羅志朋攝）

高雄國慶青埔球場總場管是前職棒球員黃光永（中）。（記者羅志朋攝）

韓國職棒樂天巨人來高雄春訓，總教練趙原佑滿意台灣天氣和訓練環境。（記者黃志源攝）