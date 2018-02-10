SBL》技術挑戰賽衛冕魔咒難破！ 呂宗霖穿「幸運鞋」成新科冠軍

台銀呂宗霖贏得技術挑戰賽。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕第15季SBL超級籃球聯賽明星賽今日在桃園巨蛋開戰，搶先登場的技術挑戰賽，至今「衛冕者魔咒」仍難以打破，富邦勇士林書緯在次輪被璞園吳家駿淘汰，而吳家駿卻不敵台銀菜鳥呂宗霖，連兩年屈居亞軍，呂宗霖穿上「幸運鞋」，好運贏得20000台幣獎金。

林書緯上季和本季退休的隊友魏維聯手奪冠，此次他單槍匹馬前來尋求衛冕，不過，技術挑戰賽至今從未有人能完成霸業。

本次技術挑戰賽，參賽者在地板傳球結束後，可以選擇在中場拚「LogoShot」將比賽終結，首組登場的台啤游智凱及達欣吳宥達，游智凱直接在中場投進「LogoShot」直接把比賽終結，晉級到次輪；另組由裕隆盧捷閔對決呂宗霖，盧捷閔卻在最後一關三分球卡關，反被呂宗霖取得逆轉勝。

上屆屈居亞軍的吳家駿首輪對上金酒菜鳥黃泓瀚，吳家駿也上演逆轉秀，在三分線一顆就進球，次輪碰上林書緯。次輪，呂宗霖擊敗游智凱，而林書緯難逃衛冕魔咒，被吳家駿淘汰。決賽由呂宗霖對尬吳家駿，呂宗霖勝出。

呂宗霖透露，這回穿上珍藏已久的幸運球鞋，很驚訝能拿到冠軍，冠軍獎金會請台銀隊友喝飲料，至於推他參賽的前輩張博勝將擁有咖啡喝到飽權利。

台銀呂宗霖贏得技術挑戰賽。（記者林正堃攝）

台銀呂宗霖贏得技術挑戰賽。（記者林正堃攝）

林書緯衛冕失利。（記者林正堃攝）

林書緯衛冕失利。（記者林正堃攝）

林書緯衛冕失利。（記者林正堃攝）

游智凱投進Logo Shot。（記者林正堃攝）