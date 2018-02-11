勇士主場迎戰馬刺雙塔 今日賽事預告與轉播

艾德瑞吉近況亮眼。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您送上精彩賽事！

NBA方面，衛冕軍勇士將再主場迎戰強敵馬刺，勇士近況不佳，近5戰吞下3敗，不過前役回到主場後成功擊敗獨行俠，禁區戰力偏弱的衛冕軍將要面臨馬刺雙塔艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）、P.加索（Pau Gasol）的考驗，勇士能否成功捍衛主場？

另外新陣容的湖人將要做客獨行俠，新同學I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）與前鋒佛萊（Channing Frye）將迎來披上紫金戰袍的首戰，湖人近期表現火燙奪下4連勝，其中包括連續擊敗2次強敵雷霆，反觀獨行俠近況相當低迷，近8戰只拿下1勝，不過剛結束客場4連戰今日回到主場，能否順利止敗？請不要錯過精彩的比賽！

冬奧比賽將有花式滑冰、團體冰舞短曲、女子冰舞短曲、雙人長曲決賽，另外雪板比賽將有男、女子滑道風格預賽及決賽，晚間也有女子自由式滑雪中的蒙古式預賽、決賽。

另外在晚上6點台灣選手連德安同樣在雪橇項目出賽，將要完成後兩道計時賽。昨天比完後，連德安在40位選手中暫時排在第38名，期盼今天能夠有不錯的表現，請大家一同為台灣選手加油！

NBA例行賽

9:30 馬刺 vs. 勇士（緯來體育、愛爾達體育1台）

12:00 湖人 vs. 獨行俠（D-Live緯來體育）

冬奧

9:00 花式滑冰、團體冰舞短曲、女子冰舞短曲、雙人長曲決賽（愛爾達體育2台）

9:00 男子滑道風格決賽（愛爾達體育3台）

12:30 女子滑道風格預賽（愛爾達體育3台）

18:00 男子個人賽後兩趟 <連德安出賽>（愛爾達體育2台）

18:00 女子自由式滑雪-蒙古式預賽（愛爾達體育3台）

20:00 女子自由式滑雪-蒙古式決賽（愛爾達體育3台）