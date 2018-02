The homer THE BAT FLIP Ake CRUSHES one to CF! #ABLCS pic.twitter.com/VVgQue46KI

〔體育中心/綜合報導〕澳洲職棒冠軍賽第二戰,前場輸球的俠盜隊,今天首局就靠盧茲(Donald Lutz)、林智勝「背靠背」開轟,為球隊先馳得點。

三戰兩勝制的澳洲職棒冠軍賽,俠盜隊昨輸球後,今天背水一戰,盧茲在1局下就轟右外野兩分砲,接著林智勝敲出中外野陽春砲,俠盜隊暫時以3:0領先。

林智勝昨天4打數沒安打,還有一次守備失誤,今天他就用球棒為球隊建功。

