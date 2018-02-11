NBA》最矮得分王淪替補 湯瑪斯湖人首秀溫板凳

湯瑪斯從得分王跌至替補。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國時間週四交易大限被騎士賣到湖人的矮腳虎湯瑪斯（Isaiah Thomas），將在今天首度披上紫金戰袍登場，不過他的角色將從原本的先發轉為第六人，重要性已大不如前。

美國媒體指出，湖人的作法是為了讓湯瑪斯有動力打出好表現，最終仍盼他能擠身先發五虎，而湯瑪斯對此也表達認同，他曾和總教練華頓（Luke Walton）溝通，說他想要打先發，但比起先發他更想幫球隊贏球，湯瑪斯說：「他們這套陣容打得很好，我不想要搞砸這一切，所以當我的名字被叫到，我就是準備好上場迎接挑戰，把握機會，我的工作就是盡我所能的幫助球隊。」

對比之前湯瑪斯的經紀人放話若湖人不讓湯瑪斯打先發，將尋求買斷合約，如今湯瑪斯陣營的態度改變許多，經紀人古德溫（Aaron Goodwin）說：「接下來湯瑪斯將試著幫助湖人的年輕小將更上一層樓，並帶領他們贏球，他與華頓、蕭（Brian Shaw，助理教練）聊過，也理解球隊目前的方向，現在他渴望能讓球隊走在正軌上。」

在先前的交易，騎士將湯瑪斯送至湖人，換回克拉克森（Jordan Clarkson）、小南斯（Larry Nance Jr.）2名球員，身高僅175公分的湯瑪斯去年締造場均28.9的最矮得分王紀錄，今年卻飽受臀部傷勢影響，不但得分大縮水剩14.7，整體投籃命中率更創下生涯最慘的36.1％。