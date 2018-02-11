MLB》球星走光仍超興奮 馬林魚教頭：你可能覺得我瘋了

2018/02/11 08:49

馬林魚總教練馬丁利。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚休賽期交易動作頻頻，外野主力更是全數出清，儘管星度銳減，教頭馬丁利（Don Mattingly）仍對新球季的到來感到興奮，「你可能覺得我瘋了。」

馬丁利邁入接掌馬林魚兵符第3年，首要挑戰或許是超過一半打線大搬風的戰力調整，為了降低團隊薪資，史坦頓、歐蘇納、耶利奇3名外野手，還有二壘手高登都被交易，捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）和剛從洋基盤來的卡斯楚（Starlin Castro）雖是目前陣容內唯二的大聯盟老鳥，但兩人都高喊「交易我」，很可能隨時離開邁阿密。

儘管球迷罵聲不斷，馬丁利支持球團的作法，「我明白有些事情不受歡迎，但我覺得這些事勢在必行。大家都知道我們以前打線豪華，即便如此，我們距離外卡卻有10場勝差之遙，投、打失衡，就算打擊再強，也難在沒有投手守住的情況下贏球。」

外界看衰馬林魚新球季敗場多達90至100場，馬丁利仍向球隊、球迷喊話，「我不想輸，我想贏，和球員一樣，我們朝著總冠軍準備。每一年我都會告訴我的球員們，我從不打一場我覺得會輸的比賽，哪怕今天對到克蕭（Clayton Kershaw）輸面再大也一樣。到了場上你都要相信你今天會贏、希望今天贏球。」

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