NBA》昔日MVP再遭釋出！巫師向羅斯招手

爵士釋出羅斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕昔日MVP「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）在不久的交易截止日前被騎士打包送走後又遭爵士釋出！根據《ESPN》報導，除了先前有意網羅他的灰狼之外，巫師也有興趣爭搶他。

由於巫師主控沃爾（John Wall）的左膝舊傷需動清創手術，手術完成後還得休兵幾週的時間，因此巫師希望延攬羅斯。

《Yahoo體育》先前就有報導指出，爵士早已打算放人，好讓羅斯有機會前往有季後賽能打的球隊，而灰狼去年就對羅斯展現強烈意願，主要是因為灰狼總教練兼總管希波鐸（Tom Thibodeau）是羅斯昔日效力公牛的恩師，但羅斯最後選擇以1年底薪短約加入騎士。

29歲的羅斯生涯前7季都效力公牛，曾3度入選明星賽，更是NBA史上最年輕「年度MVP」，不過飽受傷勢所苦淪為籃球浪人，輾轉加入尼克、騎士和爵士，如今再獲青睞，羅斯的一舉一動也備受關注。

羅斯本季僅出賽16場、有7場先發，場均19.3分鐘，拿下9.8分1.8籃板1.6助攻的成績，季初曾因腳踝傷勢及個人因素向球隊告假暫時離隊。