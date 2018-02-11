NBA》隊友從Kobe變詹皇 克拉克森、小南斯很興奮

克拉克森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人年輕好手克拉克森（Jordan Clarkson）及小南斯（Larry Nance）在季中交易大限前被送至騎士。繼與布萊恩（Kobe Bryant）成為隊友後，有幸再和詹姆斯（Leborn James）搭擋，兩人都相當興奮。

趕在交易截止日前，騎士做了一連串交易，其中一筆就是送走明星控衛I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）、弗萊（Channing Frye）及2018年首輪籤，向湖人換來克拉克森和小南斯。

對於先後和頂級球星搭檔，曾與布萊恩當過2季隊友的克拉克森指出，當初自己第一次以菜鳥身份亮相時，布萊恩就很清楚他的特點，「詹姆斯也對我瞭若指掌，他們都很注意細節，能與他們並肩做戰是一件瘋狂的事情，我會珍惜這些經歷的。」

出生於俄亥俄州東北部地區的小南斯則是死忠的騎士迷，青少年時期就經歷過詹姆斯效力騎士的第一個賽季，「我愛在湖人的時光，不過你們知道的，這裡是家，我等不及與這些隊友一起完成第一戰了，等不及為我一生支持的球隊上場比賽！」

小南斯新秀賽季曾與當時處於最後一季的布萊恩當過隊友，他表示相當難以置信，如今再有一次野獸般的經歷，小南斯說：「我很緊張、我很興奮，我認為我準備好了。」

小南斯。（資料照，法新社）