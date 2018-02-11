高中木棒聯賽 新竹成德高中過關斬將進八強

新竹市成德高中今年高中木棒聯賽表現優秀，過關斬將進前八強，將在3月初的第四階段再拼最佳成績。（照片由成德高中提供）

［記者洪美秀／新竹報導］106學年度高中棒球硬式木棒組16強賽，日前在嘉義、高雄兩地開打。新竹市成德高中以2勝1負戰績、分組第一資格晉級第四輪比賽，第四輪賽事將於3月3日開打，分組第一的成德高中將直接晉級八強賽，首場對手將是西苑高中或花蓮體中，這也是成德首次鋁棒及木棒聯賽都進八強，木棒聯賽成績值得期待。

高中棒球運動聯賽是國內青棒的年度重要賽事，成德高中在第三輪準決賽中的第一場比賽，就強碰第一、二輪比賽唯一輸球的西苑高中，16強賽再碰頭，成德高中把握開賽前兩局對方投手不穩、積極搶分，加上先發投手王志煊好投，以8比2拿勝、復仇成功。

新竹市成德高中今年高中木棒聯賽表現優秀，過關斬將進前八強，將在3月初的第四階段再拼最佳成績。（照片由成德高中提供）

第二場比賽成德高中以4:1擊敗麥寮高中奪下第二勝，其中陳聖平後援三局無失分勝投，表現優異。第三場對上南英商工雖然以4:6落敗，但因為成德、西苑、南英三隊積分相同進行PK賽，成德抽到種子籤，由南英、西苑先打，西苑先搶下一勝；PK賽第二場由成德與西苑捉對廝殺，成德高中陳聖平在滿壘情形下擊出直擊全壘打牆的二壘安打，拿下三分打點，再由劉育瑋高飛犧牲打一分打點，成德以分組第一資格直接晉級八強。

總教練陳同霆表示，第三輪比賽天候不佳，天氣溼冷對兩邊的選手都有影響，但球員有把握機會，得點圈有人時也有適時安打串連，才能順利拿勝。在和西苑高中的PK賽中，陳君威、劉奕煌、簡瑞文三人分別搶上壘包，陳聖平再以二壘安打拿下三個打點，是致勝關鍵。

市府教育處表示，第四階段將在3月3日開打，成德高中屆時將在八強賽對上西苑高中或花蓮體中，今年賽成德高中將力拚打破102學年度第七名的最佳紀錄，再為新竹市拿下好成績。

新竹市成德高中今年高中木棒聯賽表現優秀，過關斬將進前八強，將在3月初的第四階段再拼最佳成績。（照片由成德高中提供）

新竹市成德高中今年高中木棒聯賽表現優秀，過關斬將進前八強，將在3月初的第四階段再拼最佳成績。（照片由成德高中提供）

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