NBA》明退休34號球衣 綠軍名宿讚真理隊史最強

2018/02/11 12:28

皮爾斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克明天將舉行「真理」皮爾斯（Paul Pierce）的34號球衣退休儀式，綠衫軍名宿派瑞許（Robert Parish）近日受訪時大讚皮爾斯是隊史最強得分手，更勝「大鳥」柏德（Larry Bird）、哈維切克（John Havlicek）一籌。

皮爾斯在塞爾提克的總得分為24021分，排名隊史第2，夾在哈維切克的26395分和柏德的21797分中間，不過派瑞許認為，「皮爾斯是綠衫軍史上最出色的進攻型球員，我感覺他更有創造力，比柏德、哈維切克更能得分，這三位球員是我覺得最能得分的球員，但皮爾斯排在第一位。」

皮爾斯在1998年首輪第10順位被塞爾提克選中，總共效力15個賽季，2008年與賈奈特（Kevin Garnett）、艾倫（Ray Allen）組成三巨頭率隊闖進總冠軍賽，最後擊敗湖人，皮爾斯除了拿下生涯首冠，更榮獲總冠軍戰賽MVP。2013年後轉戰籃網、巫師及快艇，雖未能在波士頓退休，但老東家明天將為他舉辦球衣退休儀式，感謝他15年來的貢獻。

40歲的皮爾斯生涯出賽1343場，有1285場先發，平均上場34.2分鐘，繳出19.7分5.6籃板，外帶3.5助攻1.3抄截的成績。

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