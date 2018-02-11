NBA》恩比德29分16籃板 七六人斷快艇3連勝

恩比德強攻29分16籃板。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今背靠背戰快艇，「推特王」恩比德（Joel Embiid）全場轟進29分16籃板，外帶2助攻3阻攻，助隊在主場以112：98收下勝利，同時斬斷快艇3連勝。

此役也是恩比德本季第20次得到至少20分10籃板，根據七六人官方統計，恩比德是繼2005-06賽季韋伯（Chris Webber）之後得到最多次的球員，當年韋伯完成23次。

首節七六人替補陣容發揮出色，球隊單節就灌進37分，領先快艇9分。次節七六人外線依舊火燙，瑞迪克（JJ Redick）、麥康諾（T.J. McConnell）接連命中三分，半場打完七六人以69：55領先。

易籃後快艇持續追分，決勝節之初L.威廉斯（Lou Williams）連拿7分率隊進行反撲，快艇一度將比分追至2分差，不過七六人擋住對手氣勢回應一波8：0，最終就以4分力克快艇。

L.威廉斯替補砍全隊最高。（美聯社）

數據方面，除了恩比德外，七六人以瑞迪克及麥康諾的17分最高，西蒙斯（Ben Simmons）貢獻14分10助攻，J.安德森（Justin Anderson）進帳12分。

快艇L.威廉斯攻下23分6助攻全隊最佳，加林納里（Danilo Gallinari）貢獻22分，T.哈里斯（Tobias Harris）拿下17分8籃板，小喬丹（DeAndre Jordan）繳出10分21籃板，瑞佛斯（Austin Rivers）10分。