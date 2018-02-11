MLB》馬林魚公布新主力 總裁掛保證殷仔先發

陳偉殷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚主力外野全被換光，開季投、打迎接新氣象，工具人狄崔奇（Derek Dietrich）確定移防左外野，總裁希爾（Michael Hill）也掛保證，若陳偉殷新球季準備好了，確定排入先發輪值內。

少了史坦頓、歐蘇納與耶利奇，馬林魚外野砍掉重練，原本守三壘的狄崔奇移防外野，是否啟用小聯盟球員希埃拉（Magneuris Sierra）和李伊（Braxton Lee）則視春訓表現而定，至於從釀酒人盤來的大物新同學布林森（Lewis Brinson）短暫的大聯盟經歷，讓他也有望爭取先發外野一席，上季在洋基小聯盟貢獻84打點的一壘手庫柏（Garrett Cooper）亦會分攤左、右外野上場時間。

最讓馬林魚苦惱的投手戰力，希爾表示，終結者由齊格勒（Brad Ziegler）擔綱。上季因傷出賽數銳減的台灣左投陳偉殷仍在先發輪值中，「一旦他準備好了，他就是輪值一員。」確定輪值的還有史崔利（Dan Straily）、伍雷納（Jose Urena），交易盤來的艾爾坎塔拉（Sandy Alcantara）也有機會。

希爾表示，會持續在自由市場網羅適合的球員，卡布雷拉（Melky Cabrera）、傑伊（Jon Jay）都是外界臆測的可能名單。談及休賽期陣容大變動，希爾說，「從基特接手時我們就知道會有一些困難的抉擇，交易掉MVP、金手套、銀棒獎得主都不是件易事。上季我們只贏了77勝，我們缺乏先發投手、缺乏體系，以致162場比賽黯然收尾，改變是必然的。然而我們也很高興能換來許多天賦，長期來看，他們將讓我們球隊有能力成為贏家。」