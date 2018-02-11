高爾夫》圓石灘配對賽 球王D.強森穩健發揮明爭冠

D.強森（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕美巡賽AT&T圓石灘職業業餘配對賽今天打完前3回合，球王D.強森以總計201桿繼續並列領先，明天將全力爭冠。

D.強森今天在圓石灘俱樂部出賽，前9洞他打得還不錯，賺進1鷹、3鳥只有1個柏忌。但後9洞狀況連連，吞下3個柏忌，直到最後1洞才推進10呎博蒂，他繳出70桿，追上波特（Ted Potter Jr.）並列領先。

D.強森說：「後9洞出現一些失誤，吞下幾個柏忌，有幾球沒打在想要的位置。不過，整體來說，球感仍是很出色，應該會以很好的狀況進入明天的決戰。」

波特今天在比較好打的Monterey Peninsula俱樂部出賽，打了15洞已賺進1鷹、9鳥，進帳驚人。可惜最後兩洞都吞柏忌，以全場最佳的62桿完賽，一舉衝上領先位置。

澳洲名將戴伊和美國的梅利特今天都以69桿打完3回合，總計也都是213桿，目前並列第3。西班牙的朗姆則以204桿並列第5。

目前看來朗姆要登上世界排名第一，有點難度。只要D.強森最後1回合不要打得太差，就能保住球王地位，要是他能奪冠，這位置就佳得更穩了。如果D.強森順位保住世界第1，他將是男子高爾夫世界排名自1986年創立以來，第5位能夠維持完整1年世界球王的頂尖球星。