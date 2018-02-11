NBA》勇士搶人失敗 貝利納里將加盟七六人

貝利納里。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在勇士喊話加入搶人行列不久，知名記者Adrian Wojnarowski就有新消息，31歲後衛貝利納里（Marco Belinelli）與老鷹正式達成買斷協議後，預計與七六人簽下一份老將底薪合約至賽季結束。

先前就有消息指出七六人、馬刺與雷霆都有興趣網羅這位射手，而勇士也為了補強替補陣容想簽下貝利納里。

貝利納里本季在老鷹出賽52場，場均23.3分鐘，拿下11.4分2助攻1.9籃板，外線命中率達3成72，為戰績墊底的老鷹帶來不少得分機會。然而在老鷹決定重建的情形下，他得以自由球員的身份加入其他更具競爭力的球隊。

貝利納里於2007年首輪第18順位被勇士選中，職業生涯起伏不定，先後待過暴龍、鵜鶘、公牛、馬刺等7支球隊，且尚未在任一支球隊效力超過2季，生涯多以替補為主。

值得一提的是，貝利納里在2009年夏天被勇士交易至暴龍，當時的暴龍總管就是目前七六人總管B.柯蘭吉洛（Bryan Colangelo），此外貝利納里也在推特發文寫下「相信過程」。