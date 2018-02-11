冬奧》老美節目講幹話惹議 權威電視台急向南韓道歉

平昌冬奧日本進場，電視台名嘴卻失言觸怒南韓人民。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2018平昌冬季奧運如火如荼進行，場外爭議也不少，美國電視台NBC體育日前在開幕式轉播上不當發言，掀起社群網站激烈反彈，今平昌冬奧與帕奧組委會表示，該電視台已來函為不當言論道歉，希望平息網友和主辦國南韓的怒火。

平昌冬奧2月9日晚間開幕，當日擔任NBC體育的亞洲名嘴Joshua Cooper Ramo在日本選手進場時說出「現在進場的日本是在1910年至1945年占領韓國的國家，但是每個韓國人都會跟你說，日本的文化、技術和經濟，在南韓國家能轉型中扮演重要的角色」，還暗示南韓遺忘了日本二戰期間35年的殖民統治。

此番言論激怒了南韓許多網友，《韓國時報》報導，Ramo對南韓歷史不了解、不正確的言論已讓成千上萬的南韓、非南韓人民湧入Ramo本人及NBC體育的官方社群，要求他們鄭重道歉，「太侮辱人了！」「日本當時等於納粹好嗎」「韓國人不覺得日本是個正向的例子，特別在日本對韓國做出非法占領、不人道的待遇，請向韓國人道歉」。

受到廣大輿論攻擊，NBC今除了透過有線頻道直播道歉，也向平昌冬奧組委會來正式信函，「我們能理解韓國人民對這些言論感到被侵犯了，對此表達歉意。」

有網友怒貼納粹符號抗議Ramo對文化不了解的憤怒。（取自推特）