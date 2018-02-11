中職》沒有林智勝！中信兄弟赴美培訓名單出爐

〔記者林宥辰／屏東報導〕中信兄弟目前於屏東基地進行春訓中，年後將於初五（2/20）開工，由總教練史耐德率領的教練團隊，帶領彭政閔等 33 位球員赴美國亞利桑那（Arizona）展開為期三週的海外春訓。

中信兄弟赴美春訓名單

教練（共 10 人）：總教練史耐德、首席教練丘昌榮、打擊教練普力斯、打擊教練 許皓銘、投手教練伯納、牛棚教練葉明煌、守備教練黃泰龍、 體能總監馬蓋瑞、體能教練謝志綸、助理體能教練朱偉銘。

選手（共 33 人）：賽格威、艾迪頓、萊福力、官大元、鄭凱文、江忠城、王則鈞、蔡齊哲、楊志龍、洪宸宇、王鴻程、彭識穎、陳柏豪、吳哲源、 鄭錡鴻、潘志芳、王威晨、王勝偉、彭政閔、陳江和、林書逸、 曾陶鎔、吳東融、陳子鴻、岳東華、陳子豪、陳文杰、張志豪、周思齊、詹子賢、黃鈞聲、王峻杰、吳明鴻。

另有球團行政人員，包含管理團隊、防護員、翻譯、情蒐及行銷等，共 15 人。

中信兄弟教練、球員加行政團隊共有 58 人前往美國亞歷桑那進行春訓。

中信兄弟預計2/20-3/3 在土桑市（Tucson）的 Kino Sports Complex 進行訓練，3/4-3/9 移動至鳳凰城（Phoenix）的 Gene Autry Park 訓練， 3/11一早返抵台灣。

目前確定安排的賽程，2/27 將在 Kino Sports Complex 對戰去年墨西哥聯盟冠軍提華納公牛、3/2 及 3/7 在 Maryvale Baseball Park 對戰密爾瓦基釀酒人、3/5 在 Camelback Ranch 對戰洛杉磯道奇。

另外也安排 2/23 練球結束後前往觀看充滿亞利桑那風情的職業牛仔比賽，3/6 前往 Sloan Park 觀看洛杉磯道奇對戰芝加哥小熊的大聯盟熱身賽。

林智勝確定不在兄弟赴美名單。（資料照）