OWL》倫敦烈火隊奪第一賽期冠軍 近300萬新台幣獎金入袋

倫敦烈火隊笑納賽期冠軍與近300萬元新台幣冠軍獎金（取自OWL Twitter）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《鬥陣特攻》職業電競聯賽今（11）日除了是第一階段最後一日賽程，同時也是第一賽期期中季後賽決賽，由兩支「全韓班」隊伍：倫敦烈火隊對上紐約卓越者隊，這場也是兩隊單日二度碰頭，雙方再度打好打滿到第五局，但這次笑到最後的是倫敦烈火，克服0-2絕對劣勢連贏三局，笑納賽期冠軍與近300萬元新台幣冠軍獎金、第二名的紐約卓越者隊也有約72.5萬獎金入袋。

雙方在首局垃圾鎮就打出火花，一路纏鬥至延長賽，後攻的卓越者隊儘管只帶一補，卻靠著Pine奪命女不斷狙頭、JJonak攔路豬硬得跟坦克一樣、照樣輾進去。延長賽先攻的烈火隊無法在1分鐘內得分，轉頭想靠四坦防守陣將卓越者守在門口，但Libero立即換上法拉升天轟爆對手破陣，最終卓越者就以4-3拿下首勝。

首局垃圾鎮。（取自twitch）

第二局綠洲城控制圖，卓越者先是成功逆轉控制第一回合據點；第二回合烈火隊同樣靠著Birdring麥卡利不斷擊斃對手，助隊伍穩佔控制點，直到90%後卓越者隊展開攻勢，成功反奪點，最後雙方都進入99%，展開正面衝突，靠著Saebyeolbe閃光不斷滲透、回溯，來回消磨對方血量，成功打出4殺，助卓越者隊拿下第二回合控制，以2-0取得第二勝。

第二局綠洲城。（取自twitch）

第三局月球殖民地佔領圖，先攻的烈火隊成功攻堅、接連佔領AB兩點，只花了極短時間就拿下兩小分；後攻的卓越者隊儘管A點花了比對方多半分鐘的時間才成功佔領，但B點終究還是攻下，雙方2-2進入延長賽，後攻的倫敦先是完守A點，接著時間剩下1分鐘時成功奪點，取得首勝。

第三局月球殖民地。（取自twitch）

第四局努巴尼混合圖，先守的卓越者儘管差點完封對手，但仍將烈火隊攻勢止在B點之前，只讓對手拿下1分；攻守交換後，卓越者隊很快就靠著MEKO的D.Va開戰，但首波進攻被擋下，又不斷有人被單抓，直到讀秒階段才再度展開攻勢，卻仍被烈火隊守住，以1-0再度拿下勝利、追平比數。

第四局努巴尼。（取自twitch）

第五局多拉多護送圖，先攻的倫敦烈火突破卓越者防線，來到第三點前，在讀秒階段展開攻防，但在最後一刻Nus慈悲被抓掉，卓越者隊成員大舉湧上，成功守住最後一點；攻守交換後，卓越者隊不斷將推車挺進，Profit炸彈鼠想要救世、不斷削弱對方血量，卓越者隊在最後關頭展開攻勢，慈悲卻被Profit地獄飛輪收掉，最終就讓倫敦烈火以2-1拿下關鍵第三勝，贏得第一賽期冠軍與近300萬新台幣獎金。

第五局多拉多。（取自twitch）