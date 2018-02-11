MLB》哪些球隊擺爛不花錢 一張表格讓你秒懂

〔體育中心／綜合報導〕知名經紀人波拉斯（Scott Boras）日前重砲批評大聯盟某些球隊根本在故意擺爛謀殺賽季，而雖然今天小熊宣佈以6年合約簽下達比修有，自由球員市場看似開始解凍，但仍有不少球隊今年在自由球員市場的作為是「零補強」。

據美國媒體統計，自由球員市場開市至今，仍有4支重建球隊毫無作為，分別是勇士、馬林魚、海盜、光芒，這4支球隊可說是波拉斯口中的「謀殺賽季」兇手。

事實上，今年自由球員市場的急凍，讓不少球隊減少在自由球員上的支出，除4支球隊零補強外，重建中的皇家、白襪各僅花400萬美元進行簽約，而重建球隊中最大手筆的只有費城人，豪擲9400萬美元進行戰力升級。

而這也讓大聯盟球隊間的貧富差距越拉越大，今年灑下1300萬美元的紅襪，團隊薪資飆破2億美元大關，是白襪6900萬團隊薪資的2.8倍之多。

重建球隊FA補強狀況：