MLB》哪些球隊擺爛不花錢 一張表格讓你秒懂

〔體育中心／綜合報導〕知名經紀人波拉斯（Scott Boras）日前重砲批評大聯盟某些球隊根本在故意擺爛謀殺賽季，而雖然今天小熊宣佈以6年合約簽下達比修有，自由球員市場看似開始解凍，但仍有不少球隊今年在自由球員市場的作為是「零補強」。
據美國媒體統計，自由球員市場開市至今，仍有4支重建球隊毫無作為，分別是勇士、馬林魚、海盜、光芒，這4支球隊可說是波拉斯口中的「謀殺賽季」兇手。
事實上，今年自由球員市場的急凍，讓不少球隊減少在自由球員上的支出，除4支球隊零補強外，重建中的皇家、白襪各僅花400萬美元進行簽約，而重建球隊中最大手筆的只有費城人，豪擲9400萬美元進行戰力升級。
而這也讓大聯盟球隊間的貧富差距越拉越大，今年灑下1300萬美元的紅襪，團隊薪資飆破2億美元大關，是白襪6900萬團隊薪資的2.8倍之多。
重建球隊FA補強狀況：
|
球隊
|
FA花費薪資
|
簽約人數
|
2018團隊薪資
|
勇士
|
0
|
0
|
116.4
|
馬林魚
|
0
|
0
|
87.4
|
海盜
|
0
|
0
|
84.1
|
光芒
|
0
|
0
|
79.8
|
皇家
|
4.025
|
2
|
110.2
|
白襪
|
4.75
|
1
|
69.5
|
老虎
|
7.75
|
1
|
122.5
|
教士
|
9.3
|
3
|
70.3
|
紅人
|
9.5
|
2
|
98.3
|
費城人
|
94.25
|
3
|
63.7
|
單位：百萬美元