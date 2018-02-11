UBL》林郁祐敲再見安打 台體大險勝大同學院進決賽

林郁祐敲出再見安打，助台體打進決賽。（記者林正堃攝）



〔記者徐正揚／台北報導〕大專棒球聯賽公開男生組第一級今天在天母展開4強決賽，下午1點由台灣體大對大同學院，雖只花1小時46分鐘就收工，兩隊卻演出精彩投手戰，台體大靠林郁祐的再見安打以1：0險勝，繼2015年後再次晉級冠軍戰。

台體大由曹維揚先發，用84球投6局，僅第3局讓對手3上3下，有3局被攻上得點圈，兩度被兵臨城下，但都有驚無險闖過，蘇勝鴻後援3局只有1保送，成功壓制對手攻勢；大同李少傑用101球獨撐全場，前8局僅挨4安，一度連續解決10人次，9局下才被3安打掉致勝分。

台體大先發投手曹維揚。（記者林正堃攝）



台體大總教練林宗毅指出，賽前聽同學們說，李少傑在培訓隊多是中繼，投球局數都不長，這場卻投得很出色，儘管球速不快，仍用滑球、伸卡球破壞打者動作，「第9局我只跟同學說『只要得1分，戰術要配合』，真的嚇出一身冷汗！」。

大同昨天以5：5與遠東科大打和，靠國體大以2：12敗給台體大取得4強最後1張門票，總教練翁豐堉表示，李少傑在大同最後1場比賽投得很精彩，球速的快慢調配收到很好效果，但棒球是團體戰，不能只靠投手，台體大贏在攻擊較好。

下午5點由開南大學對文化大學，去年冠軍戰戲碼今年提前在4強賽上演，勝隊將於明天下午5點與台體大爭冠；台體大前次晉級冠軍戰是2015年（1：12輸文化），前次奪冠是2012年（4：2勝文化），林宗毅表示，已經好幾年沒拿冠軍了，今年當然希望拿到冠軍。

大同先發投手李少傑。（記者林正堃攝）



台體林郁祐敲出再見安打。（記者林正堃攝）



台體蘇勝鴻後援拿下勝投。（記者林正堃攝）



台體打進決賽。（記者林正堃攝）



