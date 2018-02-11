UBA》北市收8強門票 朱冠宇不想留遺憾

北市大朱冠宇。（大專體總提供）



〔記者粘藐云／台北報導〕UBA預賽最後階段續於台北體育館開打，今力拚保級的世新大學遇上北市大學，陳建銘投進5顆三分球拿下25分，仍無力阻擋多點開花的北市大，仍以84：89落敗。

上半場打完，雙方戰成39：39平手，易籃後世新大學中鋒賴冠廷5犯離場，也讓北市大一舉將比數拉開。

北市大後衛朱冠宇攻下全隊最高15分、9籃板，他表示上半場不太敢打，分數才會一直拉不開，且很多細節沒做好。

接下來備戰8強，朱冠宇表示，教練認為他們距離4強還有一小段距離，也提醒他們在場上得「頭腦好一點」，把平常練習的發揮出來。

目前已經大四的朱冠宇表示，原本計畫報考海軍，但也有考慮繼續念研究所，「還沒做決定，不過應該是不會繼續打球，未來就當興趣吧！」今年的UBA可能是最後一年，他笑說：「當然要全力拚，不要留下遺憾。」

先前因傷缺陣多場，今替補上陣的鄭德維拿下7分、2籃板，媽媽這一階段也特別北上幫他加油，北市大教練李雲光表示，鄭德維的歸隊雖然不一定讓戰力大幅度提升，不過對於球隊產生很大的凝聚力。

世新陳建銘攻下全隊最高25分，何冠毅16分次之，不過這場吞敗後，世新保級出現危機，得視屏東大學與明道大學一戰結果而定，若屏東大學獲勝，世新將落到二級。

北市大鄭德維。（大專體總提供）



鄭德維（左）的媽媽特別從屏東北上為他加油。（記者粘藐云攝）

