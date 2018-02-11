LOL》MAD微風奪LMS單週之星 每分鐘傷害輸出破千

為風上週多次操作EZ，帶領隊伍拿下二連勝。（取自GARENA ESPORT FLICKR）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》2018 LMS春季賽本週來到第四週賽程，Garena於昨（10）日釋出第三週數據報告，單局MVP部分，FW明星中路Maple已經累積四次，與G-Rex上路PK並列第一。本週之星更是由上週多次操作「伊澤瑞爾」打出風采的MAD TEAM AD選手Breeze奪下，他以平均8.8KDA、每分鐘輸出破千，輸出更佔全隊41.7%，擊殺參與率來到82.8%，帶領隊伍單週二連勝，可說是實至名歸。

MAD微風奪LMS第三週的本週之星。（取自GARENA）

以致勝關鍵、也就是單局MVP積分榜來說，閃電狼中路Maple與GRX上路PK同樣以4次位居榜首、第二名則是JT中路FoFo（3次）、第三名由M17 AD Deul與MAD AD Breeze（2次）並列。

選手統計部分，最高KDA排名為：閃電狼蛇蛇（20）、閃電狼Betty（14）、閃電狼Maple（11.3）；最多擊殺：MAD Breeze（30）、MAD Liang（21）、閃電狼Betty（17）；最多助攻：MAD K（46）、MAD Benny（46）、閃電狼蛇蛇（37）。

最高擊殺參與率：ahq Wako（89.5%）、AFR Epic（88.9%）、HKA Gemini（88.9%）；最多每分鐘放置偵查守衛：閃電狼Moojin（2.29）、GRX baybay（2.25）、AFR Epic（2.15）；最多每分鐘傷害輸出：MAD Breeze（1044）、AFR Dalka（930）、ahq Ziv（805）。

第三週選手數據統計（取自Garena）

英雄統計部分，最多選用英雄前三為：布郎姆（11）、伊澤瑞爾（9）、雷茲（9）；最多禁用英雄為：柔依（12）、卡蜜兒（11）、克黎絲妲（11）；出賽兩局以上擁有最高勝率的英雄依序為：庫奇（100%）、嘉文四世（88%）、吶兒（83%）、塔里克（83%）。

第三週出場英雄數據統計（取自Garena）