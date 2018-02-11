UBA》打台藝就是順手！吳季穎繳23分率輔大挺進8強

UBA大專籃球聯賽，台灣藝大對輔仁大學，輔大吳季穎攻下23分，率隊擊敗台藝大晉級八強。（記者王藝菘攝）



〔記者粘藐云／台北報導〕UBA大專籃球聯賽男一級預賽最後階段，台灣藝大與輔仁大學將爭取最後一張8強門票，台藝雖打出不錯開局，卻在易籃後熄火，加上輔大大二射手吳季穎繳23分，率隊以78：66在殊死戰中勝出，搭上八強末班車。

上半場打完，台藝取得3分領先，不料易籃後戰局風雲變色，輔大在第3節打出一波22：9攻勢，奠定勝基。

對此，輔大教頭劉俊業表示，球員成熟度不夠，加上本有的內線優勢又無法發揮，才在上半場難以施展身手，下半場逐漸從防守做起，慢慢找回節奏。

輔大吳季穎今拿下全場最高23分，他表示先前在高中練習賽時，只要對上台藝都打得特別順手，賽前其實很有信心。

對於苦戰到預賽最後一天才晉級8強，吳季穎說：「真的很累！而且一天比一天還緊張。」當家中鋒曾祥鈞也有同感，「昨天還有點睡不著，蠻緊張的。」此役他繳出17分、12籃板。

戰到最後一日仍無緣8強，台藝教練李伯倫認為，球隊今年狀況起伏大為落敗最大主因，今天雖打出不錯開局，卻在最後關頭與勝利擦身而過，他說：「球員之間互信不夠，這也是未來我們得繼續加強的部分。」

此役台藝郭華益繳全隊最高18分、9籃板，陳懷安9分、11籃板、9助攻差一點大三元，隊長邱柏璋進帳14分。

男一級8強全數出爐，健行科大、國立體大、義守大學、高雄師大、中州科大、北市大學、輔仁大學及台灣師大。

至於屏東大學稍早以85：75擊敗明道大學，保級成功，世新大學則被降至2級。

輔大曾祥鈞（中）。（記者王藝菘攝）

台藝大陳懷安（右）。（記者王藝菘攝）