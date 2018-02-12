黃郁婷冬奧出賽 今日賽事預告與轉播

黃郁婷（取自黃郁婷臉書）

早安，自由體育為您送上精彩賽事！

NBA方面，歷經大換血的騎士將要做客強敵塞爾提克，對剛加入四位新同學包括克拉克森（Jordan Clarkson）、小南斯（Larry Nance）、胡德（Rodney Hood）、希爾（George Hill）全新陣容的騎士，將會是一大考驗。本場比賽同時也是塞爾提克傳奇選手「真理」皮爾斯（Paul Pierce）的34號球衣退休儀式，綠衫軍今日會不會用勝利來幫皮爾斯慶祝呢？請不要錯過精采比賽。

冬奧比賽早上將有花式滑冰項目團體賽、男、女子長曲、冰舞長曲決賽，雪板項目則有女子滑道風格決賽及女子半管預賽，高山滑雪項目有女子超大曲道決賽，下午將有冬季兩項女子10公里追逐決賽。

另外晚間8點，將會有台灣選手黃郁婷出賽女子競速滑冰1500公尺決賽，請大家一同為台灣選手加油！

NBA例行賽

4:00 騎士 vs. 塞爾提克（愛爾達體育1台，9:00緯來體育D-Live）

冬奧

9:00 花式滑冰團體賽、男、女子長曲、冰舞長曲決賽（愛爾達體育2台）

9:00 女子雪板滑道風格決賽（愛爾達體育3台）

12:30 女子高山滑雪超大曲道決賽（愛爾達體育2台）

12:30 女子雪板半管預賽（愛爾達體育3台）

18:00 冬季兩項女子10公里追逐決賽（愛爾達體育3台）

20:30 女子競速滑冰1500公尺決賽 <黃郁婷出賽>（愛爾達體育2台）